ضبط عاطل لحيازته 500 جرام استروكس فى البساتين

كتب على عبد الرحمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل، لحيازته كمية من مخدر الاستروكس وزنت حوالى 500 جرام، وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، تفيد قيام "ط.ع" 25 سنة عاطل، بالاتجار فى المخدرات، بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات.

باستصدار إذن من النيابة العامة وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وعثر بحوزته على كمية من الأستروكس المخدر وزنت حوالى 500 جرام، ومبلغ مالى 150 جنيه.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار , والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.