صور.. نوال الدجوى تترأس وفد جامعة أكتوبر للعلوم بمنتدى شباب العالم

وائل ربيعى

شاركت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA بوفد من أعضاء هيئة التدريس وخريجى وطلبة الجامعة برئاسة الدكتور نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء الجامعة، فى فعاليات منتدى شباب العالم 2018 الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتضمن الوفد أيضا الدكتور منى الدجوى مدير عام مدارس دار التربية، والمهندسة إنجى منصور مدير إدارة التنمية والموارد البشرية، وعددا من طلاب وخريجى جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب وكذلك أعضاء هيئة التدريس بها.

من جانبه، ألقى المهندس أحمد رشاد رياض، خريج كلية الهندسة قسم الاتصالات والإلكترونيات بجامعة MSA لعام 2006 وعضو الاتحاد الدولى للاتصالات بالمقر الرئيسى بجنيف، محاضرة بعنوان : "Employmentفرص العمل فى عصر الذكاء الاصطناعى خلال اليوم الأول من أيام منتدى شباب العالم.

وانعقد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 3 - 6 نوفمبر الجارى تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاركة ما يقرب من 5 آلاف شاب وفتاة.