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صور.. مشاركة طلاب التمريض ومراكز الشباب بحملة نظافة شواطئ مجاويش بالغردقة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:36 ص
صور.. مشاركة طلاب التمريض ومراكز الشباب بحملة نظافة شواطئ مجاويش بالغردقة شباب التمريض أثناء تنظيفهم شواطئ جزيرة مجاويش
البحر الأحمر - عماد عرفة
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نظم العشرات من طلاب مدرسة التمريض وأعضاء مراكز الشباب بالغردقة، حملة نظافة لشواطئ جزيرة مجاويش التابعة لمحمية الجزر الشمالية، وتضم بمحيطها شعاب مرجانية وتقطنها الطيور البحرية .

من جانبه، قال الدكتور أحمد غلاب مدير عام محميات البحر الأحمر، أن تسبب التيارات المائية والرياح  فى تراكم المخلفات البلاستيكية والصلبة بشواطئ الجزيرة، وأنه لا يمكن ترك هذه المخلفات فى نطاق الجزيرة وحولها مما يشكل تهديدًا خطيرًا للحياة والبيئة البحرية والبرية

قام عدد من الشباب وجمعيات المجتمع المدنى، وعدد من الطلاب بحملة نظافة لشاطئ الجزيرة وضمن حملة تنظيف جزر البحر الأحمر من المخلفات البلاستيكية ومقذوفات البحر ومراكب الصيد والسفن .

وتابع: تم توزيع المشاركين على شاطئ لمجموعات وتوزيع الأكياس البلاستيكية المخصصة لجمع المخلفات، وتم تجميع عدد كبير الأكياس الكبيرة مملوءة بالمخلفات البلاسيكية ونقلها للنش السياحى الذى اقلهم لدفنها بالمدفن البيئى بالصحراء.

 

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جانب من حملة النظافة بجزيرة مجاويش

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حملة النظافة فى مجاويش
 
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جانب من حملة النظافة

 

 


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