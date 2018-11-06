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صور.. محافظ مطروح لمجلس العمد والمشايخ: الأولوية لحل مشاكل المواطن

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:31 م
صور.. محافظ مطروح لمجلس العمد والمشايخ: الأولوية لحل مشاكل المواطن محافظ مطروح خلال اجتماع مجلس العمد والمشايخ
مطروح – حسن مشالى
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أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، خلال اجتماع مجلس عمد ومشايخ مطروح، أن الأولوية لحل مشاكل المواطن والحفاظ على الصالح العام، مع سيادة القانون وعدم السماح بأية تجاوزات أو مخالفات من أجل المصالح الشخصية على حساب أملاك وحقوق الدولة والمواطنين، نافيا كل ما يتردد عن توقف المساعدات العلاجية والمالية لغير القادرين.

وأشاد مجلس عمد ومشايخ مطروح، برئاسة العمدة عبد الرازق خالد، بجهود المحافظ وبالمكاشفة والشفافية حول ما يتم من إجراءات وجهود وأنشطة تنموية من أجل الارتقاء بحياة المواطن وحل المشكلات المختلفة، خلال الشهرين الماضيين على أرض أرض. 

وعرض محافظ مطروح، خلال اجتماع مجلس العمد والمشايخ، بحضور اللواء طارق عبد الباعث مدير المخابرات الحربية والمهندس تامر سعيد السكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، الجهود التنموية التى تمت القطاعات الخدمية بالمحافظة، بتكاليفها المالية، من أجل الارتقاء بحياة المواطنين ومساعدتهم، خاصة الأولى بالرعاية، مع حرصه الشديد على المصلحة العامة للدولة وحقوق المواطنين.

وأكد محافظ مطروح، أنه لا صحة لتوقف المحافظة، عن مساعدة المرضى غير القادرين والتى بلغت خلال شهرين 1,5 مليون جنيه، مع العمل على توصيل الخدمات الأساسية لأهالى المحافظة، سواء فى مجال الصحة أو التعليم أو التموين أو مياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات والبنية التحتية بكافة مناطق المحافظة، مؤكداً على احترامه لكافة آراء عمد ومشايخ المحافظة، مع تعاونهم وتحمل مسئوليتهم فى حل مشكلات المحافظة. 

 

محافظ مطروح خلال اجتماع العمد والمشايخ (1)
محافظ مطروح خلال اجتماع العمد والمشايخ 

 

محافظ مطروح خلال اجتماع العمد والمشايخ (2)

محافظ وقيادات مطروح خلال اجتماع العمد والمشايخ

محافظ مطروح خلال اجتماع العمد والمشايخ (3)

عمد ومشايخ مطروح خلال اجتماعهم بحضور المحافظ

محافظ مطروح خلال اجتماع العمد والمشايخ (4)

احد اعضاء مجلس العمد والمشايخ يعرض المشاكل على المحافظ

محافظ مطروح خلال اجتماع العمد والمشايخ (5)

طرح المشكلات والقضايا بمجلس العمد والمشايخ بحضور المحافظ

محافظ مطروح خلال اجتماع العمد والمشايخ (6)

جانب من اجتماع مجلس عمد ومشايخ مطروح بحضور

محافظ مطروح خلال اجتماع العمد والمشايخ (7)

مجلس العمد والمشايخ يشيد بجهود محافظ مطروح

 

 

 

 


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