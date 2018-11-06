صور.. محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء لبحث التعاون

حسن راتب : دعم التعاون بين جامعة سيناء ومحافظة الاسماعيلية والقاء الضوء على المشروعات القومية لتنمية محور قناة السويس



حسن راتب : تفعيل دور جامعة سيناء فى خدمة القطاع الزراعى بشرق قناة السويس وتنمية مشروعات الاستصلاح الزراعى شرق الإسماعيلية

استقبل حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس امناء جامعة سيناء، والوفد المرافق له من أعضاء مجلس إدارة الجامعة، والأساتذة المتخصصين، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى حضره كل من محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة ود. حاتم البلك رئيس جامعة سيناء وتم استعراض ومناقشة سبل تعزيز ودعم أوجه التعاون فيما بين المحافظة والجامعة لدفع عجلة التنمية الشاملة على أرض الإسماعيلية وتوابعها فى مختلف محاور التنمية.

وأكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، على أهمية تفعيل دور الجامعات فى خدمة وتنمية البيئة والمجتمع ودفع عجلة التنمية الشاملة على أرض مصر خلال تلك الفترة، من خلال استثمار إمكانيات الجامعة وما لديها من خبرات وأبحاث علمية لخدمة مصر.

ومن جانبة أعرب د. حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء عن سعادته بلقاء محافظ الاسماعيلة فى اطار الدور التنويرى للجامعة والتعاون بين جامعة سيناء والمحافظة

وأكد د. حسن راتب على الدور الهام للجامعة فى التوعية والتنوير والتثقيف بأهمية المشروعات القومية العملاقة بمحور قناة السويس .

واشار راتب إلى أنه تم الاتفاق على عقد عدد من المؤتمرات واللقاءات الموسعة بحضور نخبة من الأساتذة والمتخصصين لتفعيل دور الجامعة فى خدمة القطاع الزراعى بشرق قناة السويس وتنمية مشروعات الاستصلاح الزراعى شرق الإسماعيلية بالتزامن مع ما يجرى تنفيذه من مشروعات قومية لتنمية محور قناة السويس وبما يساهم إلى حد كبير فى تشجيع الاستثمار بالمنطقة وخلق المزيد من فرص العمل.

كما قام د. حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء بزيارة الى جامعة سيناء فرع القنطرة والتقي بالطلاب وتفقد المعامل ثم التقي بقاعة مجلس الامناء بمجموعة من أعضاء هيئة التدريس ومجموعه من أهالي مدينة القنطرة وسط حضور مجموعة من الشخصيات العامه والاعلاميين ورجال الدين

وتقدم قناة المحور تغطية خاصة لفعاليات الزيارة ولقاءات خاصة مع الضيوف والشخصيات العامة.























