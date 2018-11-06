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صور.. ضبط لحوم كلاب قبل توزيعها على محال المأكولات فى شبرا الخيمة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:09 م
صور.. ضبط لحوم كلاب قبل توزيعها على محال المأكولات فى شبرا الخيمة
كتبت نيفين طه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية كمية من الكلاب المذبوحة قبل ترويجها على مخال المأكولات بشبرا الخيمة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، بشن حملة تموينية مكبرة فى شبرا الخيمة بالتعاون  مع مجلس مدينة شبرا الخيمة، برئاسة اللواء مجدى الوصيف، وتمكنت الحملة من ضبط 5 كلاب مذبوحة ومشفاة وموضوعة بالثلاجات لطرحها فى الأسواق، كما تم ضبط مبنى يحوى عدد  122 برميل سمك مملح "فسيخ" غير صالح للاستخدام الآدمى، وتم التحفظ على المضبوطات وجارى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

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