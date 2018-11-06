صور.. رئيس مجلس الدولة فى زيارة مفاجئة لمجمع محاكم المجلس بقنا

كتب أحمد عبد الهادى

فى إطار جولة رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، للاطمئنان على كافة الفروع وتوفير سبل التيسير على القضاة والمتقاضين، فاجأ أبو العزم فرع مجلس الدولة بمحافظة قنا للوقوف على آخر مستجدات الفرع الجديد "تحت الإنشاء" وعلى سبب بطء الأعمال وعقد اجتماعا مع استشارى المشروع لإنهاء كافة الأمور العالقة التى تحول دون إنهاء تنفيذ المشروع.

كما اجتمع أبو العزم بقضاة المجلس وموظفيه بمجمع محاكم مجلس الدولة بقنا ووجه بضرورة سرعة الأداء لانجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم والقضاء على كافة المعوقات حرصاً على مصالح المتقاضين، وأكد على دعمه الكامل للقضاة والعاملين بالمجمع ووجه استمرار جولاته لزيارة مجمعات محاكم مجلس الدولة بكل محافظات مصر حرصاً منه على دعم وتيسير سبل التقاضى للمواطنين.



أبو العزم يجتمع مع استشارى المشروع



جانب من الزيارة



رئيس مجلس الدولة داخل المبنى الجديد بفرع المجلس بقنا



رئيس مجلس الدولة يتفقد أعمال الفرع الجديد بقنا