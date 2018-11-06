صور.. تعليم كفر الشيخ تطلق حملة "خليك إيجابى أنا مش للبيع"

كفر الشيخ – محمد سليمان

أطلقت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ حملة "خليك إيجابى أنا مش للبيع" خلال انعقاد جلسة الإجراءات لانتخاب أعضاء مجلس اتحاد طلاب مدارس محافظة كفر الشيخ، بحضور هناء شهاب، وكيل المديرية، ومحمد الفراوى، الموجه العام للخدمة الاجتماعية، وحموده يونس مسئول اتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم، وأعضاء اتحاد طلاب مدارس المحافظة بـ13 إدارة تعليمية.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الهوارى منصور عبدالسلام بأمانة اتحاد طلاب المرحلة الثانوية، وفوز بسمة عطية محمد مغازى بالأمين المساعد، كما فاز بعضوية مجلس اتحاد طلاب المرحلة الثانوية، سعيد راشد "لجنة دينية وثقافية"، وروضة محمد المكاوى "اللجنة الاجتماعية"، وعمر محمد المعداوى "باللجنة الرياضية والكشافة"، ورضا سعيد الشناوى "اللجنة العلمية"، كما فاز بأمانة اتحاد طلاب المرحلة الإعدادية على محمد جابر، وبالأمين المساعد سماء رضا سعيد، وفاز بعضوية مجلس اتحاد المرحلة الاعدادية، شيماء فرج إسماعيل "دينى وثقافى"، وشهد إبراهيم السيد "اجتماعى" وسامر محمد السيد "رياضى وكشفى”، ومرنا مجد معوض " فنى "، وحبيبة محمد رمضان "علمى".

وطالبت وكيل الوزارة الطلاب اختيار ممثل الطلاب المناسب لتمثيل طلاب محافظة كفر الشيخ بالقاهرة وبكل المحافظات المصرية، وبينت وكيل الوزارة أسس ومعايير الانتخابات ومن بينها "أنا إيجابى أنا مش للبيع"، وأن يتمسك الطلاب بشهادة الحق، وأن يعتز بشخصيته، ولا يرضى إلا الله أولاً، وأن يكو إيجابيا، مشيرة إلى أن أعضاء الاتحاد يمثلون كل الطلاب ومسئولين عنهم، وعليهم رصد السلبيات وإبلاغ القيادات لمحاربة الفساد، مطالبة بألا تكون القرابة أو الصداقة عائقا أمام إصلاح الفساد.

وأكدت وكيل الوزارة لأنها حددت الاثنين الأول من كل شهر كلقاء شهرى مع اتحاد الطلاب، ووجهتهم بتسجيل المشكلات والسلبيات لمناقشتها خلال اللقاء الشهرى ليكون اللقاء له قيمه ووقع وتفعيل، بالإضافة لاقتراح تنظيم حملات مفيدة للطلاب وللمجتمع، مشيرة إلى أن أى فعالية إيجابية تنظمها أى مدرسة يكن تعميمها، مطالبة أعضاء إتحاد طلاب المدارس بالتواصل معها المباشر فى حادث حدوث مشكلة لا يمكن تأجيلها للاجتماع الشهرى.

وتناولت هناء شهاب وكيل المديرية،المهام التى يقوم بها أعضاء الاتحاد، معبرة عن سعادتها بتحديد السيدة الدكتورة وكيل الوزارة بعقد لقاء شهرى بأعضاء اتحاد الطلاب، لمً له أثر إيجابى عليه وعلى كل الطلاب.



1- وكيل الوزارة خلال انتخابات اتحادات الطلاب



2- جانب من الحضور من الطلاب



3- وكيل الوزارة ووكيل المديرية مع أمين الإتحاد والأمين المساعد



4- اثناء اجراء عملية الاتخابات



5- اتحاد طلاب المرحلة الثانوية