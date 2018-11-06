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صور.. السيسى يشارك فى "ماراثون السلام" مع شباب منتدى شباب العالم

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:47 ص
صور.. السيسى يشارك فى "ماراثون السلام" مع شباب منتدى شباب العالم الرئيس يشارك في "ماراثون السلام" مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم
شرم الشيخ - محمد الجالى
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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، في "ماراثون السلام" مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم، حيث بدأ الماراثون من منطقة نبق وحتى أيقونة السلام.
 
وألقى الرئيس السيسى كلمة قبل انطلاق الماراثون، تحدث فيها عن السلام والتنمية ودور الشباب في بناء أوطانهم، مشيرا إلى أن الشباب في مصر تصدى لأشرس المعارك ضد الإرهاب.
 
وأضاف الرئيس السيسى أن مصر بها ١٠٠ مليون نسمة يريدون أن يعيشوا بسلام ويعمروا وطنهم.
 
وأمسك الرئيس بيده الطفل آسر الهوارى أحد أطفال مدينة شرم الشيخ والذي شارك في الماراثون وسار بجوار الرئيس في الماراثون .
 
 
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