صور. . التحقيق مع مدير مصنع لإنتاج المخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى بأكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تحقق نيابة أكتوبر مع مدير مصنع لإنتاج المخلل باستخدام خامات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإضافة مواد كيماوية في التصنيع، وضبط بحوزته 27 طنا و400 كيلو من المنتجات غير صالحة للاستهلاك.

ووردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، بإشراف العميد مصطفى البكري مدير الإدارة، تفيد استخدام صاحب مصنع لإنتاج المخللات مواد كيماوية، وملح السياحات في التصنيع.

وبمداهمة المصنع تم ضبط المدير المسئول، وبحوزته 27 طنا و400 كيلو من المخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.