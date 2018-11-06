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صور.. إصلاح كسر 3 فى مواسير مياه بشوارع الهرم وانتشار لرجال المرور

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:57 م
صور.. إصلاح كسر 3 فى مواسير مياه بشوارع الهرم وانتشار لرجال المرور كسر مواسير مياه فى شوارع بمنطقة الهرم
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح عمال حى الهرم برئاسة العميد المهندس هاني رضا بدوى رئيس الحى، من إجراء أعمال إصلاحات لكسر 3 مواسير مياه فى 3 شوارع بمنطقة الهرم، تسببت فى تباطؤ حركة السيارات وسط مراقبة المرور لحركة المركبات لمنع الزحام.

وتمكن الحى بالتنسيق مع إدارة المرور من عمل إصلاحات ووضع رمال، لإصلاح ماسورة مياه أمام كنيسة ماري جرجس بنزلة السمان، وماسورة أخرى أمام مستشفى الجابري بشارع فيصل و ماسورة بشارع الهرم فى تقاطعه مع المريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية بكافة الطرق المؤدية اليها لتسيير حركة السيارات.

اصلاحات اكسر ماسورة مياه بالهرم
اصلاحات اكسر ماسورة مياه بالهرم

 

اعمال اصلاحات لماسورة مياه بالمريوطية
اعمال اصلاحات لماسورة مياه بالمريوطية

 

اعمال اصلاحات
اعمال اصلاحات

 

جانب من الاصلاحات
جانب من الاصلاحات

 

سيارات الحى تساعد فى عمال رفع الرمال
سيارات الحى تساعد فى عمال رفع الرمال

 

عمال الحى تجرى اعمال اصلاحات
عمال الحى تجرى اعمال اصلاحات

 

عمال الحى
عمال الحى

 

ماسورة مياه
ماسورة مياه

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