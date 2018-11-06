صور.. أوقاف السويس تواصل عقد امتحانات فورية ضمن مبادرة محو الأمية

السويس – السيد فلاح

واصلت مديرية أوقاف السويس بقيادة الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف، إجراء الامتحانات الفورية لمحو الأمية بالتعاون الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة السويس.

وقال الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إنه فى إطار التعاون مع عالية فريد مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار بالسويس، سيتم الاستمرار بعقد الامتحانات الفورية بالعديد من المساجد، كما عقدت اليوم بمسجد محمد متولى الشعراوى بالألبان بإدارة أوقاف الأربعين، وذلك ضمن مبادرة "السويس بلا أمية" مطالبًا جميع الإدارات الفرعية المشاركة بالمبادرة بالتكاتف واعتبار محو الأمية مهمة قومية وواجبا وطنيا أصيلاً.

وأضاف أيمن مهران، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس، أنه تم استقبال الكثير من المقبلين على الامتحانات الفورية مما يزيد عددهم عن 20 فردا مما يؤدى إلى رقى المجتمع.

وأضاف مهران أن لجنة الامتحانات الفورية لمحو الأمية تضمنت مديرى إدارة أوقاف الأربعين الشيخ وائل مختار أحمد وبصحبته صالح محمد أحمد من أوقاف السويس وبالتعاون مع سيدة رفاعى حسن مدير شئون الدارسين بالهيئة العامة لتعليم الكبار وأحمد عبدالوهاب وعماد خليل أحمد من هيئة تعليم الكبار بحى الأربعين.



امتحانات مبادرة محو الأمية



جانب من مبادرة محو الأمية