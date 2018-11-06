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الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:00 م
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صلاح حسب الله : إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء كوبرى الشرقاوية العلوى

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:11 م
صلاح حسب الله : إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء كوبرى الشرقاوية العلوى النائب صلاح حسب الله
كتب – خالد حجازى – محمد حجازى
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قال الدكتور صلاح حسب الله ،  عضو مجلس النواب عن دائرة غرب شبرا الخيمة، إنتهاء كافة  الإجراءات الخاصة بإنشاء كوبرى الشرقاوية العلوى بتكلفة 170 مليون جنيه ، مؤكدا  فى تصريح خاصة لـ " اليوم السابع " ، أن مدينة شبرا الخيمة سوف تشهد طفرة كبيرة فى كافة المجالات والمرافق الفترة القادمة .

 يذكر أن الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة ،  تعهد فى برنامجه الإنتخابى ،   بإنشاء كوبرى علوى على الطريق الزراعى عند مزلقان الشرقاوية لحل الأزمة المرورية، حيث سيتم ربط منطقة شرق السكة الحديد والشرقاوية بالطريق الزراعى ،  والاستغناء عن المزلقان الذى يتسبب فى تعطيل الحركة المرورية للقادمين من ميدان المؤسسة ومتجهين لمدينة بنها .

 

 


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