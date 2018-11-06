صلاح حسب الله : إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء كوبرى الشرقاوية العلوى

كتب – خالد حجازى – محمد حجازى

قال الدكتور صلاح حسب الله ، عضو مجلس النواب عن دائرة غرب شبرا الخيمة، إنتهاء كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء كوبرى الشرقاوية العلوى بتكلفة 170 مليون جنيه ، مؤكدا فى تصريح خاصة لـ " اليوم السابع " ، أن مدينة شبرا الخيمة سوف تشهد طفرة كبيرة فى كافة المجالات والمرافق الفترة القادمة .

يذكر أن الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة ، تعهد فى برنامجه الإنتخابى ، بإنشاء كوبرى علوى على الطريق الزراعى عند مزلقان الشرقاوية لحل الأزمة المرورية، حيث سيتم ربط منطقة شرق السكة الحديد والشرقاوية بالطريق الزراعى ، والاستغناء عن المزلقان الذى يتسبب فى تعطيل الحركة المرورية للقادمين من ميدان المؤسسة ومتجهين لمدينة بنها .