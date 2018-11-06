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شاهد.. كيف احتفل أحمد فهمى بعيد ميلاده الأول بعد خطبته لـ"هنا الزاهد"

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:32 ص
شاهد.. كيف احتفل أحمد فهمى بعيد ميلاده الأول بعد خطبته لـ"هنا الزاهد" أحمد فهمى وهنا الزاهد
كتب محمد رضا
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احتفل الفنان أحمد فهمى، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ38، مع خطيبته الفنانة هنا الزاهد، والتقطا سويًا مجموعة من الصور وبرفقتهما كلبه الخاص، وعيد ميلاده أحمد فهمى، هذا العام له مذاقه الخاص، حيث أنه عيد ميلاده الأول بعد خطبته على "هنا الزاهد"، فى منتصف شهر أغسطس الماضى.

ونشر أحمد فهمى صوره مع هنا الزاهد، خلال احتفالهما بعيد مولده، وعلق على الصور ""دا أحلى عيد ميلاد عدى عليا فى حياتى الحمد لله يا رب إن ربنا بعتك ليا يا أحلى حاجة فى حياتى.. وشكرًا عاليوم دا وعلى كل اللى بتعملية عشانى.. I love you".

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