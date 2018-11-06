شاهد.. رجال الإنقاذ بالكويت ينتشلون أطفالا عالقين وسط السيول

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لرجال الإنقاذ بدولة الكويت وهم ينتشلون أطفال عالقين وسط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية الذى يضرب الكويت.
وشهدت الكويت ليلة أمس هطول أمطار غزيرة، تسببت فى إغلاق بعض الطرق والشوارع، وعلى إثرها أعلن مجلس الوزراء الكويتى تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية نظرا لسوء الأحوال الجوية.
تحية لرجل الإطفاء فهو الذي يهب لنجدة الإشخاص في الحرائق والحوداث وحتى عند نزول الأمطار.. قواكم الله 🇰🇼 . #الكويت_تغرق pic.twitter.com/jSqCkFBl6X— المجلس (@Almajlliss) November 6, 2018
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بواسطة:
محمد عباس
تحية من القلب
تحية من القلب لأبطال الدفاع المدني وإن شاء الله في ميزان حسناتكم