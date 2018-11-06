سكرتير عام حلف الناتو يصل أفغانستان

كابول (أ ش أ)

وصل السكرتير العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء، إلى أفغانستان؛ فى زيارة يلتقى خلالها مع عدد من القادة الأفغان وقوات التحالف، يبحث خلالها تطورات الأوضاع فى أفغانستان.

وقالت قوات الناتو -فى بيان لها نقلته قناة طلوع نيوز الأفغانية- أن ستولتنبرج يزور أفغانستان حاليًا بصحبة رئيس اللجنة العسكرية للحلف المارشال "ستيوارت بيتش" والقائد الأعلى لقوات الحلفاء فى أوروبا الجنرال "كورتيس سكاباروتى".

وأضافت، أن ستولتنبرج سيلتقى خلال هذه الزيارة بالرئيس الأفغانى "أشرف غني" والرئيس التنفيذى "عبد الله عبد الله" وبعض الوزراء والمسؤولين الأفغان البارزين بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع المدنى الأفغانى.