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سفير مصر ببيروت: مهتمون بسرعة تشكيل الحكومة حرصًا على استقرار لبنان

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:15 م
سفير مصر ببيروت: مهتمون بسرعة تشكيل الحكومة حرصًا على استقرار لبنان سفير مصر لدى لبنان نزيه النجارى
بيروت (أ ش أ)
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أكد سفير مصر لدى لبنان نزيه النجارى، أن هناك اهتماما مصريا بتشكيل الحكومة اللبنانية فى أسرع وقت ممكن، معربا عن أمله فى أن تتكلل الجهود الكبيرة التى يبذلها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، بالنجاح فى تأليف الحكومة فى أقرب فرصة، حرصا على استقرار لبنان.

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها السفير النجارى عقب اللقاء الذى عقده مع مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بمقر دار الفتوى ظهر اليوم.

وقال السفير المصري: "نحن دائما على تشاور وتنسيق مع سماحة المفتى، لأن هناك تعاونا كبيرا بين دار الفتوى فى لبنان وبين مصر والأزهر الشريف ودار الإفتاء فى مصر، وقد كان فى زيارة مؤخرا إلى مصر لحضور اجتماعات مجلس أمناء ودور الإفتاء الذى كان منعقدا فى مصر، وهناك أيضا أهمية للتشاور فى ما يتعلق بأمور كثيرة فى لبنان، ومنها مرحلة تأخير تشكيل الحكومة".

وأضاف: "اغتنم فرصة وجودى هنا لأتمنى للبنان أن ينجح فى سرعة تشكيل الحكومة، وقد كانت هناك رسالة مؤخرا من القيادة المصرية للرؤساء والقيادات السياسية فى لبنان بضرورة العمل على التعجيل بتشكيل الحكومة من أجل استقرار لبنان والإسهام بشكل أو بآخر فى استقرار المنطقة".

 


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