سفير مصر ببرلين يشيد بتسيير أول رحلة طيران ألمانية من فرانكفورت للأقصر

برلين (أ ش أ)

أشاد سفير مصر لدى ألمانيا بدر عبد العاطى اليوم الثلاثاء، بتسيير أول رحلة طيران ألمانية من فرانكفورت إلى مدينة الأقصر؛ وذلك فى إطار دعم وتنشيط السياحة الألمانية إلى المقاصد السياحية المصرية وخاصة السياحة الثقافية.. مؤكدا أهمية تدشين هذا الخط المباشر مع الأقصر فى ظل الدور المحورى لقطاع السياحة فى دعم التشغيل وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية فى مصر.

وكانت السفارة المصرية فى برلين قد دشنت أمس الاثنين بالتعاون مع شركة (TUI) الألمانية، التى تعد أحد أكبر شركات السياحة على مستوى العالم، أول رحلة طيران المانية مباشرة من فرانكفورت إلى الأقصر.

وأكد السفير عبد العاطى أن تسيير هذا الخط المباشر من فرانكفورت إلى الأقصر من شأنه أن يسهم فى دعم السياحة الثقافية المتميزة فى الأقصر التى تضم أكثر من ثلث آثار العالم، ويعكس ثقة شركات السياحة الألمانية فى المقاصد السياحية الثقافية فى مصر، جنباً إلى جنب مع المقاصد الترفيهية، فضلاً عما تتمتع به البلاد من أمن واستقرار.

وقال أن هذه الخطوة تعكس اهتمام السائح الألمانى ليس فقط بسياحة الشواطئ والترفيه ولكن أيضا السياحة الثقافية، فضلاً عن أنها توكد تنافسية المقصد السياحى المصرى وارتفاع مستوى الخدمات السياحية، وتعكس مدى ما تتمتع به المقاصد السياحية المختلفة فى مصر من أمن واستقرار.

يأتى هذا التطور الإيجابى فى إطار إعلان شركة TUI عن قرارها بزيادة عدد رحلاتها إلى المقاصد السياحية المصرية بستة أضعاف مقارنة بالعام الماضى، وتخصيص 27 طائرة من أسطولها إلى المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى بدء تسيير رحلات طيران إلى الأقصر مباشرة من عدة مدن ألمانية، فى ضوء التطورات الإيجابية التى تشهدها مصر ارتباطاً بترسيخ الأمن والاستقرار، والتحسن القوى الذى يشهده الاقتصاد المصرى، كما يأتى تتويجاً لجهود الترويج المستمرة التى تقوم بها السفارة فى برلين، بما يجعل عام 2018 بحق عام السياحة الألمانية فى مصر.