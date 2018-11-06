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سعاد فى دعوى خلع بالمنوفية: زوجى بخيل ينام طول اليوم ويرفض العمل

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 08:18 ص
سعاد فى دعوى خلع بالمنوفية: زوجى بخيل ينام طول اليوم ويرفض العمل محكمة الأسرة - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحي
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وقفت سعاد .م والبالغة من العمر33  عاما، والمقيمة بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، أمام محكمة الأسرة بمنوف، وأقامت دعوى خلع ضد زوجها أحمد .م  البالغ من العمر 38عاما، بسبب عدم قدرته على فى تلبية احتياجات أسرته المكونة من 4 أفراد زوجة وثلاثة أبناء.

وأضافت الزوجة خلال الدعوى، أن زوجها بخيل ويرفض الصرف على البيت نهائيا ،بالإضافة إلى رفضه العمل نهائيا مكتفيا بالنوم طوال اليوم، والسهر على المقاهى طوال الليل، وطلبه منها العمل لكى تقوم بمساعدته فى المصاريف على الأبناء. 

وأكدت الزوجة خلال الدعوى، أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة ولكنه رفض ذلك، وفى سبيل هذا تنازلت عن جميع حقوقى الشرعية خشية ألا تقيم حق من حقوق الشرعية.

 


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