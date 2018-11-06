روسيا والهند تدشنان مشروعا مشتركا لإنتاج مروحيات "كا-226"

بكين (أ ش أ)

أكد رئيس وفد شركة "روستيخ" الروسية إلى معرض الصين الدولى للطيران والفضاء فيكتور كلادوف اليوم أن بلاده والهند ستدشنان مشروعا مشتركا لإنتاج مروحيات "كا-226" قبل نهاية العام الجارى.

وقال كلادوف (فى تصريحات لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية) أن الهند تتمسك بالتعاون العسكرى مع روسيا بالرغم من التهديدات الأمريكية، مشيرا إلى أن "روستيخ" أعدت مشروعًا تجاريا فنيا وعرضته أمام المستخدم النهائى، أى وزارة الدفاع الهندية.

وأضاف " يتعين الآن على وزارة الدفاع كمستلم للمنتج تحديد التفاصيل. ثم سيتعين على وزارة الدفاع الروسية توقيع عقد مع الشركة. وفيما بعد، ستعمل الشركة ككيان قانونى لهذا المشروع المشترك. وهى التى ستوقع العقود وتقوم بشراء المعدات وإرسال الأموال وغير ذلك".

يذكر أن الجانب الهندى يملك 50.5% من الأسهم فى هذا المشروع، أما الجانب الروسى فلديه 49.5 % من الأسهم، ووفقا للاتفاقيات، فمن أصل 200 مروحية مخططة للإنتاج، سيتم تجميع 60 طائرة فى روسيا و140 فى الهند.

وتستضيف مدينة تشوهاى بمقاطعة جواندونج الصينية، فى الفترة من 6إلى 11 نوفمبر الجارى أعمال معرض الصين الدولى للطيران والفضاء.