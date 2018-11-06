رواد الأعمال يستعرضون تجاربهم العملية بمنطقة ريادة الأعمال START UP VEIN

كتب محمد الجالى

عرض العديد من رواد الأعمال تجاربهم الشخصية وتحدثوا عن أفكارهم ومشروعاتهم على منصة ستارت آب فين ”Startup Vein“ ضمن فعاليات منتدى شباب العالم 2018.



وعرضت سوزان أمات، مؤسسة ومديرة فينشر هايف Venture“ ”Hive خبراتها فى مجال ريادة الأعمال، وكيف بدأت نشاطها، مستخدمة شبكات التواصل الاجتماعى فى الترويج لأعمالها، حيث أوضحت أنه لكى يكون الشخص ضمن رواد الأعمال عليه أن يحدد من هو، وماذا سيقدم للناس، وما هى نقاط قوته ونقاط ضعفه، وأن تحقيق الانتشار ونيل الجوائز يأتى بالعمل والتركيز على تحقيق الأهداف،والتركيز على الهوية.





وتحدث رائد الأعمال الإندونيسى إيفيان، عن تجربته الشخصية فى إندونيسيا، والتى بدأت بالعمل فى مجال الهندسة الميكانيكية، ثم العمل فى مجال برامج تطبيقات الحاسب، حيث تدور مشاركته حول ريادة الأعمال العالمية والتى عبر من خلالها عن تجربته الشخصية فى اندونيسيا، والتى تمتلك أكثر من 260 مليون نسمة وتتكون من العديد من الجزر التى تكثر بها الأنشطة التجارية والاجتماعية والتكنولوجية فى صورها المختلفة مثل الصحة والتعليم.





وعقّب "ايفيان" على إصراره على الاستمرار فى ريادة الأعمال أن السبب فى ذلك يرجع إلى أنها تعد بمثابة جواز السفر الذى يستطيع من خلاله صغار رواد الأعمال الولوج إلى الأسواق العالمية والمجتمعات المختلفة والتى تمثل على الرغم من ذلك أهم المشكلات التى تعيق الاستمرار فى ريادة الأعمال، فضلًا عن قلة الخبرة فى كيفية أداء الأعمال حيث يصعب على رائد الأعمال القيام بالأبحاث التسويقية نظرًا لتكلفتها الباهظة.





وقال عمر خليفة، من مصر وهو المدير التنفيذى لموقع شغلنى، أن مجال دراسته والتحاقه بالجامعة الأمريكية والذى تم على غير رغبة منه وإنما نزو الا على رغبة الأهل واستجابة لما مارسوه من ضغط عليه للعدم الاستمرار فى مجال الاعلام. وعقب ثورة يناير بدأ أول نشاط لشركته بعدد 12 موظفا والتى انشأها فى ذلك الوقت وأن البداية كانت صغيرة حيث بدأها بسيارة صغيرة تجوب المحافظات من اجل جمع المال وبعد 3 سنوات توقف ثم عاد مجد ادا للإعلام وعمل لدى شركة بى ام دابليو، ثم التحق بالعمل لدى احدى الوكالات الاعلامية وتركز عمله على الصحافة الأجنبية وإبان عمله بالشركة قام بجمع المال وتطبيق فكرته بتأسيس جريدة الوسيط وهى المسئولة عن التوظيف ثم قام بتأسيس موقع شغلنى وكان يعتبر قدوته فى ذلك المهندس نجيب ساويرس فكان يتتبع خطاه وبالمثابرة والاجتهاد لفت نظر المهندس نجيب ساويرس ليقوم بالاستثمار فى موقع شغلنى حيث يسعى لمنافسة موقع لينكد أن وقام بعقد معارض للعمل وفر من خلالها آلاف الفرص للشباب من كل الفئات حتى لغير المتعلمين وأصحاب القدرات الخاصة.





وقال مايكل عازر، من مصر والمسئول عن موقع حوشلى، إنه فى البداية عمل ورفاقه كمهندسين مدنين بمشروع مستقل كشركة ناشئة فى المجال الهندسى ومارسوا أعمالهم بشكل إبداعى وكان أول أعمالهم هو مشروع بناء المتحف المصرى الكبير، حيث قاموا بتأسيس منصة اإلكترونية إلا انهم لم يتمكنوا من الحصول على التمويل من خلالها نظرا لردائه جودة الموقع.وبعد ذلك بدأ برحلة البحث عن التمويل لفكرة مشروعهم ولكن المشروع رفض، ثم وجدوا فكرة (تطبيق حوشلى) الذى تم الموافقة على تمويله وتم اطلاق التطبيق الإليكترونى لينتشر بين أصحاب المحلات والاكشاك ويحقق رواجا لما حققه من عوائد مادية مباشرة لمن استخدموه فأصبح واسع الانتشار.



وأضاف محمد حمزة، من مصر، فى جلسة بعنوان كيف تمول شركتك، والذى قام بتعريف ما هى الشركة الناشئة والتمويل الذى يعدا أحد اهم متطلبات إقامة المشروع حيث ينقسم إلى عدة أنواع وفقا لحجم النشاط سواء نشاط صغير أو متوسط، وضرورة الاستثمار فى الفكرة أولا والاجابة عن عدة تساؤلات عن السبب فى الحاجة للتمويل وفيما يستخدم هذا التمويل، مستعرضا مراحل التمويل من الفكرة حتى يصبح المشروع كبيرا وذا جودة عالية.





وعرض أحمد الألفى، من مصر، المدير التنفيذى لمشروع جيك كامبس، تجربته الشخصية فى مصر، حيث أطلق مشروع جيك كامبس منذ أن كان فكرة مرورًا بالمشكلات التى واجهته أثناء تنفيذ المشروع خلال فترة الثورات 25يناير وعام 2013 و2014 وعن القواعد التى يضعها داخل منطقة جيك كامبوس مصل عدم التحدث فى السياسة أو الدين أو العرق.





وعن أهم المشكلات التى واجهته خلال بداية مشروعه قال إنها تمثلت فى صدور العديد من القرارات وانسحاب الشركات الصغيرة والكبيرة من العمل بالمشروع نتيجة الأحوال السياسية فى ذلك الوقت وصعوبة التمويل.















