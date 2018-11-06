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رانيا المشاط: السياحة المصرية تتعافى لتحقق 15% من الناتج الإجمالي

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:24 م
رانيا المشاط: السياحة المصرية تتعافى لتحقق 15% من الناتج الإجمالي وزيرة السياحة رانيا المشاط
(رويترز)
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قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة المصرية إن انتعاشا كبيرا فى أعداد السائحين سيقود لمساهمة القطاع بنسبة 15% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام الحالى.

وزادت أعداد الزائرين نحو 40% على أساس سنوى فى نهاية سبتمبر، وإذا استمر الأمر على هذا المنوال فإن عدد السائحين سيتجاوز العشرة ملايين للمرة الأولى منذ 2012.

وقالت الوزيرة رانيا المشاط، التى تولت منصبها فى يناير لرويترز "فى 2017 بلغنا نحو 7.5 مليون زائر. ومنذ بداية 2018 والأرقام جيدة جدا ويوجد منحنى حاد جدا للنمو".

ورغم أنها لم تتكهن بأرقام معينة فقد أضافت أن السياحة ستسهم "بأكثر من 15% من الناتج المحلى الإجمالي" فى العام الجارى بعدما أصبحت أسرع القطاعات نموا فى مصر.


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