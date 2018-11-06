رئيس منظمة إيرلينك للمساعدات لكوارث: قدمنا مساعدات لـ400 حادث حول العالم

كتب أحمد حمادة

قال ستيفن سميث، الرئيس التنفيذى لمنظمة إيرلينك للمساعدات الإنسانية للكوارث، إن المنظمة ضمن شراكات عديدة مع شركات الطيران حول العالم من أعضاء الاتحاد العربى للنقل الجوى، من أجل تقديم المعونات الإنسانية فى حالات الكوارث لإنقاذ الأرواح بعد أى كارثة إنسانية دول المنطقة وأفريقيا.

وأضاف ستيفن، خلال كلمته بجلسات الجمعية العامة للاتحاد العربى للنقل الجوى، أن المنظمة عملت ضمن شراكات مع حوالى 80 منظمة غير حكومية حول العالم، واستجابت لأكثر من 400 حادثة حول العالم، مشيرا إلى أنه فى أزمة غرب أفريقيا تم نقل 8 طائرات وحمولات تبلغ مليون و300 ألف طن و56 مليون دولار من المساعدات.

وأشار الرئيس التنفيذى لمنظمة إيرلينك للمساعدات الإنسانية للكوارث، إلى أن قطاع الطيران يمكنه تحريك الأنظمة وخاصة المعدات الطبية حول العالم، لإنقاذ الأرواح التى تخلفها الكوارث الطبيعية، مضيفا أنه نحو 130 ألف شخص حول العالم يحتاجون إلى دعم إنسانى، ونعمل مع شركات الطيران من خلال خطط لتمكين القطاعات بالقيام بالأعمال، مضيفا:هناك العديد من الكوارث التى تحدث تتطلب التضافر، ونعمل بشكل كامل لدعم الأزمات، فى الصومال وإثيوبيا حيث أنها معرضه الفيضانات.