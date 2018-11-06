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رئيس مستثمرى أكتوبر: اعتماد 21 شركة للتوريد للمشروعات القومية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:38 م
رئيس مستثمرى أكتوبر: اعتماد 21 شركة للتوريد للمشروعات القومية المهندس حسين صبور الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين
كتب هانى الحوتى
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منحت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، 21 شركة من العاملين بالمنطقة الصناعية بالمدينة، شهادات اعتماد للمشروعات القومية، بعد اعتمادها من مكتب حسين صبور للاستشارات الهندسية، باعتباره أحد استشاريي المشروعات القومية.
 
وجاء ذلك خلال احتفالية عقدتها الجمعية بأحد فنادق أكتوبر، اليوم الثلاثاء، بحضور حسين صبور الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، وعدد كبير من المستثمرين.
 
وقال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن المصانع التى تم اعتمادها للتأهيل للمشاركة فى المشروعات القومية، تختلف أنشطتها بين الحديد والخشب والصناعات الهندسية، وجميعها متعلقة بقطاع العقارات، الذى يصاحبه نحو 107 صناعة، مضيفا نستهدف الوصول إلى 200 مصنع معتمد خلال الفترة المقبلة.
 
 وأضاف شعبان، أن مكتب الاستشارى صبور، اعتمد تلك المصانع بعد تقييمها من مختلف النواحى مثل جودة الإنتاج وشهادات الجودة، والخبرات السابقة، ووفقا للتقييم يتم اعتمادها، مشيدا بدور مكتب صبور للاستشارات الذى أشرف على العديد من المشروعات القومية والاستراتيجية للبلاد.
 
ومن جانبه أكد المهندس حسين صبور الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة سعى الشركات الصناعية إلى زيادة إنتاجها لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات المصرية، إذ تصل حجم واردات مصر نسبة 70% مقارنة بنسبة 20% صادرات، وذلك من خلال تحسين جودة الإنتاج خاصة بعدما منح تعويم الجنيه ميزة تنافسية للصادرات المصرية.
 
 

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مستثمرى أكتوبر

حسين صبور

المشروعات القومية




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