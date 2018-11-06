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رئيس سلطة الطيران المدنى يلتقى رئيس الاتحاد الدولى للنقل الجوى الاياتا.. صور

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 04:01 م
رئيس سلطة الطيران المدنى يلتقى رئيس الاتحاد الدولى للنقل الجوى الاياتا.. صور سامح الحفنى
كتب أحمد مصطفى _أحمد حمادة
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التقى الطيار سامح الحفنى، رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى المدير العام، والرئيس التنفيذى للاتحاد الدولى للنقل الجوى اياتا الكسندر دى جونياك على هامش افتتاح أعمال الجمعية العامة 51 للاتحاد العربى للنقل الجوى التى تستضيفها مصر للطيران حاليا بالقاهرة.

الطيار سامح الحفنى، رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى (1)

حضر اللقاء محمد البكرى نائب رئيس الأياتا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومحمد لطفى المدير الإقليمى للمنظمة بالقاهرة

الطيار سامح الحفنى، رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى (2)

أعرب "الحفنى" خلال اللقاء عن سعادته بهذه الجلسات المثمرة لتبادل الرؤى والخبرات وطرح القضايا التى تخص مستقبل السلامة الجوية والأمن لمواجهه تحديات صناعة النقل الجوى ووضع خطط واستراتيجيات محددة للارتقاء بهذه الصناعة.

الطيار سامح الحفنى، رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى (3)

كما تم مناقشة ملف امن المطارات والتحسين والتطوير المستمر لنظم الأمن والسلامة الجوية، وأعرب الكسندر دى جونياك عن سعادته بالتشغيل التجريبى لمطار سفنكس الدولى والمطار الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تؤثر بشكل إيجابى على خطط التشغيل لشركات الطيران العاملة فى منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا.

الطيار سامح الحفنى، رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى (4)

وفى ختام اللقاء أعرب دى جونياك عن حرص الأياتا على تقديم الدعم الكامل لمصر فى صناعة النقل الجوى وتبادل الخبرات فى كافة المجالات المتاحة كونها من الدول الرائدة فى هذه الصناعة.


 
الطيار سامح الحفنى، رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى (5)
 
الطيار سامح الحفنى، رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى (6)
 

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