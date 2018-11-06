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رئيس جهاز الشاباك: أحبطنا 480 عمل إرهابى ضد إسرائيل بمساعدة المخابرات التركية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:38 م
رئيس جهاز الشاباك: أحبطنا 480 عمل إرهابى ضد إسرائيل بمساعدة المخابرات التركية نادف أرجمان رئيس جهاز الشاباك
كتب- هاشم الفخرانى
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قال نادف أرجمان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلى "الشاباك"، إن الجهاز تمكن خلال العام الجارى من إحباط 480 عمل إرهابى يستهدف مواطنى الدولة بمساعدة المخابرات التركية التى قدمت معلومات فى هذا الصدد.

وأضاف "أرجمان" خلال كلمته أمام لجنة الدفاع والخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، أثناء استعراضه لنشاط جهاز "الشاباك" منذ بداية العام الجارى، أن الجهاز تمكن من إحباط عمليات تجسس وهجمات إرهابية تستهدف المواطنيين علاوة على عمليات قرصنة على مواقع حيوية أحبطها القسم الفنى بالجهاز.

 

جانب من جلسة الكنيست
جانب من جلسة الكنيست

 

وبسؤاله عن الأوضاع على الساحة الفلسطينية، أكد أنه غير مستقر وخاصة فى قطاع غزة التى تعانى من أوضاع إنسانية صعبة.

 

وأشار إلى أن حركات فلسطينية تسعى دائما لتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل من الضفة الغربية التى هى تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية .


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