رئيس جامعة الأزهر يجرى جولة للاطمئنان على البوابات وتأمين دخول وخروج الطلاب

كتب لؤى على

تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، محيط الجامعة وبوابات الدخول والخروج عقب عودته من جولة خارج البلاد صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح المركز الإعلامى بجامعة الأزهر أن رئيس الجامعة راجع بدقة إجراءات الأمان للدخول والخروج للطلاب وأعضاء هيئة التدريس قبل الاجتماع المقرر عقده اليوم لمجلس الجامعة لوضع حل نهائى لتأمين دخول الطلاب من بوابات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة - خلال جولته - أن إدارة الجامعة تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على أبناءها وعدم تعرضهم لأية مخاطر خلال رحلتهم العلمية.