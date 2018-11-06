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رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:42 م
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

 

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماع لها مسبقا على السماح لوزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ الإجراءات بشأن طلب الإعفاء من الضرائب الجمركية لكمية 100 ألف طن دواجن مجمدة، المقرر استيرادها من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلال عامى 2019/2020، وذلك لطرحها بأسعار مخفضة بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة لتلبية احتياجات المواطنين، مع ضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة، والعرض على رئيس الوزراء قبل تفعيل الاستيراد.


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