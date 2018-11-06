video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

خبير أرصاد كويتى: شهدنا أمطارا مشابهة بعامى 1993 و1997

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:24 ص
خبير أرصاد كويتى: شهدنا أمطارا مشابهة بعامى 1993 و1997 الكويت
كتبت ــ إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

قال خبير الأرصاد الجوية بالكويت د. عيسى رمضان، مررنا بأمطار مشابهة عامى 1993 و1997 والحمد لله إن حالة البحر فجر اليوم كانت جذر ولو كانت مد عالى كان الوضع «أسوأ».

وأضاف خبير الأرصاد بأنه من المحتمل هطول أمطار متقطعة مساء اليوم تستمر لمدة أسبوع.

وشهدت الكويت ليلة أمس هطول أمطار غزيرة، تسببت في إغلاق بعض الطرق والشوارع، وعلى إثرها أعلن مجلس الوزراء تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية نظراً لسوء الأحوال الجوية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هيئة الموانئ الكويتية: استئناف حركة الملاحة فى ميناء الشعيبة بعد توقفها

موجات برق شديدة تضىء سماء الكويت وسط أمطار غزيرة

الخطوط الجوية الكويتية: لا إلغاء للرحلات من مطار الكويت بسبب الطقس السئ

الكويت

اخبار الكويت

الكويت تغرق

امطار الكويت

اخبار العرب

امطار




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة