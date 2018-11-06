خبير أرصاد كويتى: شهدنا أمطارا مشابهة بعامى 1993 و1997

كتبت ــ إسراء أحمد فؤاد

قال خبير الأرصاد الجوية بالكويت د. عيسى رمضان، مررنا بأمطار مشابهة عامى 1993 و1997 والحمد لله إن حالة البحر فجر اليوم كانت جذر ولو كانت مد عالى كان الوضع «أسوأ».

وأضاف خبير الأرصاد بأنه من المحتمل هطول أمطار متقطعة مساء اليوم تستمر لمدة أسبوع.

وشهدت الكويت ليلة أمس هطول أمطار غزيرة، تسببت في إغلاق بعض الطرق والشوارع، وعلى إثرها أعلن مجلس الوزراء تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية نظراً لسوء الأحوال الجوية.