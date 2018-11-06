video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:11 ص
حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

عززت، اليوم الثلاثاء الإدارة العامة لمرور القاهرة، تواجد رجالها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها و الطلاب إلى المدراس والجامعات.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة، لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية، أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حملات المرور تلزم سائقى النقل بقرار حظر السير على الدائرى.. نشر سيارات الإغاثة والخدمات بكافة القطاعات لرصد أى مخالفات.. دوريات أمنية مستمرة وأقوال بمطالع ومنازل الطريق..والسائقون يشيدون بتعامل رجال الأمن

فيديو ..حملات للمرور والمرافق لضبط المخالفات والإشغالات بالقاهرة والجيزة

فيديو.. "الوقاية خير من العلاج" شعار حملات المرور على طريق إسكندرية الصحراوى

أخبار الحوادث

اخبار المرور

حملات مرورية

محاور القاهرة و الجيزة




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة