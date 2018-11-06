حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

كتب مدحت وهبة

جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية المناشدة للمواطنين أصحاب البطاقات التى بها أخطاء فى البيانات، سرعة تحديث بياناتهم من خلال الموقع الإلكترونى أو من خلال مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، تجنبا لإيقاف البطاقات التى بها أخطاء، ويمتنع أصحابها عن تصحيحها، اعتبارا من يوم الخميس المقبل 8 نوفمبر.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك ما يقرب من 21 مليون بطاقة تموين، منهم 1.5 مليون بطاقة بها أخطاء فى البيانات سواء أخطاء فى الرقم القومى لصاحب البطاقة أو أحد الأفراد المسجلين بها أو عدم وجود الرقم القومى أو وجود أسماء مكرره أو متوفيين أو أفرد مسافرين خارج البلاد لفترة كبيرة، وتم وضع قائمة هذه البطاقات على موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg لتصحيح الأخطاء الخاصة بالبطاقات التموينية منذ بداية شهر أغسطس الماضى، ويقوم الموقع حاليا باستقبال أصحاب البطاقات ذات البيانات الخاطئة لتحديثها حتى يوم 7 نوفمبر الجارى، حيث سيتم إيقاف البطاقات التى بها أخطاء ويمتنع أصحابها عن التحديث بعد هذه المدة، كما يتم تحديث البيانات أيضا من خلال مكاتب التموين، قائلا: "اللى هيمتنع عن تحديث بيانات بطاقة وفيها أخطاء تبقى وهمية وسيتم إيقافها".

من جانبه، أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لتكنولوجيا ونظم المعلومات فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن موقع إدارة دعم مصر يستقبل أصحاب البطاقات التى بها أخطاء، وأن الوزارة ظلت على مدار ثلاثة أشهر، وحتى الآن تناشد المواطنين تحديث بياناتهم من خلال الموقع الإلكترونى أو من خلال مكاتب التموين، وأن التحديث مازال مستمرا حتى يوم الأربعاء المقبل، وأنه اعتبارا من يوم الخميس سيتم حصر أعداد البطاقات الممتنع أصحاب عن التحديث تمهيدا لإيقافها.

وأضاف عمرو مدكور فى تصريحات لـ اليوم السابع"، أنه لا مساس بأى بطاقة تموين بياناتها صحيحة، حيث إن الهدف حاليا تصحيح بيانات البطاقات التى بها أخطاء، التى توجد على موقع دعم مصر حتى تكون هناك قاعدة بيانات لجميع البطاقات صحيحة وبالتالى يصل الدعم للأفراد الحقيقيين المسجلين على البطاقات، مطالبا المواطنين أصحاب البطاقات التى بها أخطاء سرعة تحديث بيانات البطاقات، وانه بمجرد أن يحصل المواطن على البون عند صرف الخبز من المخبز الذى يخرج من ماكينة الصرف وينظر أسفل البون وإذا وجد عبارة "بيانات البطاقة بها أخطاء" أو عندما على يدخل موقع دعم مصر ويجد اسمه ضمن قائمة البطاقات المطلوب تحديث بياناتها فيسارع بتحديث بياناته قبل انتهاء المدة وفى حالة عدم وجود اسمه يعلم أن بياناته سليمة.