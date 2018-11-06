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حسين صبور: الدولة بنت وحدات سكنية للطبقات الكادحة لم تبنى منذ عهد "الكفراوى"

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 05:35 م
حسين صبور: الدولة بنت وحدات سكنية للطبقات الكادحة لم تبنى منذ عهد "الكفراوى" المهندس حسين صبور الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين
كتب هانى الحوتى
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قال المهندس حسين صبور  ، الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الدولة بنت وحدات سكنية للطبقات الكادحة ،  لم تبنى منذ فترة وزير الإسكان حسب الله الكفراوى، فى المقابل تركز الشركات العقارية على الطبقات المقتدرة، ولا يتم توفير وحدات سكنية للطبقة المتوسطة بشكل كاف، مشيرا إلى اجتماعات عقدها رئيس الوزراء مصطفى مدبولى مع بعض كبار المطورين العقاريين ،  لبحث توفير وحدات تتناسب مع تلك الفئة، وتم عرض نموذج من المطورين على رئيس الوزراء لبناء وحدات بمساحة 120 مترا . 
 
 
وأضاف صبور، ردا على أسئلة رجال الأعمال باحتفالية نظمتها جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر لاعتماد 21 مصنع للتأهيل للمشاركة بالمشروعات القومية، اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة لتصدير العقارات، فرغم وجود أرقام فلكية حول حجم تصدير العقارات عالميا، إلا أن نجاحها فى مصر مرتبط  أولا بقيادة الدولة لهذا النشاط لطمأنة المشترين الأجانب، من خلال تأسيس شركة تملكها الدولة وتديرها إحدى شركات القطاع الخاص بالشراكة، وثانيا وضع حوافز للشراء، وتم إقرار بعضها من خلال الشروط الميسرة لمنح الإقامة للأجانب، ثالثا وجود بنك مصرى بالخارج لتلقى تمويلات المشترين، متابعا الحكومة عملت جزء كبير لتنشيط تصدير العقارات، ولكن لم يكتمل.
 
 
ومن جانبه قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن سعر الأراضى العقارية يمثل نسبة 40-45% من سعر بيع الوحدة النهائى، فيما تتراوح تكلفة البناء بين 30-40%، والنسبة المتبقية تنفق على التسويق والضرائب وتكلفة التمويل، مضيفا :"أى مطور عقارى يحقق نسبة ربح 10% بطل، والدليل على كلامى نتائج أعمال الشركات العقارية بالبورصة المصرية.
 
 
 

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