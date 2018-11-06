video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 05:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حجز الحكم على وكيل نيابة متهم بقتل سائق تاكسى لجلسة 5 يناير

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:56 م
حجز الحكم على وكيل نيابة متهم بقتل سائق تاكسى لجلسة 5 يناير محكمة -أرشيفية
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سيد التونى، الحكم على محمد يحيى رأفت، وكيل نيابة بتهمة قتل سائق تاكسي لجلسة 5 يناير المقبل.
 
 
وكشفت التحقيقات أنه في عام 2013،  نشبت مشاجرة بين المستشار يحيى طه رأفت والد وكيل النيابة المتهم والسائق أحمد عبدالعزيز عيسى على إثر اصطدام التاكسي بسيارته.
 
وأضافت التحقيقات أن سائق التاكسي وشقيقه اعتديا بالضرب على والد المتهم، وعندما حضر نجله (وكيل النيابة) أشهر سلاحه وأطلق عيارا ناريا في بطن المجني عليه الذي أودى بحياته.
 
وأشارت التحقيقات أن المتهم أطلق عيارا آخر تجاه شقيقة المجني عليه، فأصيب بعاهة مستديمة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين بالقتل العمد لـ 2 ديسمبر

تأجيل محاكمة نجل المرسى أبو العباس المتهم بقتل زوجته وطفلتيه لـ8 يناير

قتل عمد

وكيل نيابة

قتل سائق

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار الداخلية




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة