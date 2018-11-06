حجز الحكم على وكيل نيابة متهم بقتل سائق تاكسى لجلسة 5 يناير

كتب عامر مصطفى

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سيد التونى، الحكم على محمد يحيى رأفت، وكيل نيابة بتهمة قتل سائق تاكسي لجلسة 5 يناير المقبل.

وكشفت التحقيقات أنه في عام 2013، نشبت مشاجرة بين المستشار يحيى طه رأفت والد وكيل النيابة المتهم والسائق أحمد عبدالعزيز عيسى على إثر اصطدام التاكسي بسيارته.

وأضافت التحقيقات أن سائق التاكسي وشقيقه اعتديا بالضرب على والد المتهم، وعندما حضر نجله (وكيل النيابة) أشهر سلاحه وأطلق عيارا ناريا في بطن المجني عليه الذي أودى بحياته.

وأشارت التحقيقات أن المتهم أطلق عيارا آخر تجاه شقيقة المجني عليه، فأصيب بعاهة مستديمة.