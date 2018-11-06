حبس 5 أشخاص لقيامهم بالسطو المسلح على محطة وقود بقليوب

كتبت - نيفين طه

قرر أحمد أمبابى مدير نيابة قليوب، حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار متهمان آخران، لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ 360 ألف جنيه، بإحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة قسم شرطة قليوب تحت تهديد السلاح.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، من "مشرف" بإحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة القسم، أنه أثناء تواجده بعمله بالمحطة فوجئ بحضور 4 ملثمين يستقلون دراجتين ناريتين، وبحوزتهم أسلحة نارية، وقاموا بتكبيل عمال المحطة وحجزهم داخل إحدى غرف المحطة، والاستيلاء على مبلغ مالى قدره 360 ألف جنيه تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار.

على الفور تم إخطار اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وتم تشكيل فريق بحث جنائى، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم "أحمد. ش.أ" 38 سنه "سائق" ومقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية السابق إتهامه فى قضية "تبديد"، و"ايمن. ع" 28سنه عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة قليوب السابق إتهامه فى قضية "مخدرات"، و"جابر. ع" 58سنه (خفير خاص بالمحطة المشار إليها) ومقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى (18) قضية "سرقات متنوعة ، سلاح بدون ترخيص" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "خيانة أمانة"، و"محمد ج. ع" 30 سنه خفير خصوصى" بالمحطة، ومقيم بدائرة القسم "نجل الثالث"، و"محمود س.م، 23 سنه "عامل" ومقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" ومطلوب التنفيذ عليه فى (4 ) قضايا "تبديد"، و" محمد م.ص" 25سنه "عاطل" ومقيم بأوسيم بالجيزة، و" سيد م." 32 "عاطل" ومقيم بالقناطر الخيرية ، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة"، و"هانى س.د" 32سنه "عاطل"و مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم عدا السابع والثامن، وبحوزتهم (مبلغ 287,462 ألف جنيه من إجمالى المبلغ المستولى عليه - فرد خرطوش- فرد روسى-11 طلقة مختلفة الأعيرة- خزينة بندقية آلية وبداخلها 11 طلقة- 1800 قرص مخدر- 3 دراجات نارية) إثنين منهم مستخدمتين فى إرتكاب الواقعة- 250 جم فودو - 5 هواتف محمولة "أحدهم خاص بالمبلغ.

وباستهداف مسكن المتهم السابع عثر على (بندقية آلية، وبخزينتها 6 طلقات من ذات العيار "المستخدمة فى الواقعة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهاربين، حيث إتفقوا على السرقة على أن يتواجد الرابع بالمحطة رفقة العاملين لإبعاد الشبهات.. وبتاريخ الواقعة توجهوا جميعا عدا الرابع بالدراجتين الناريتين المضبوطتين، حيث توجه الأول والثالث والخامس والسابع للمحطة، وبحوزتهم الأسلحة النارية المضبوطة، وقاموا بتوثيق العاملين ومن ضمنهم المتهم الرابع، وفتح حجرة الخزينة وكسرها والاستيلاء على المبلغ المالى وتقاسموه فيما بينهم .