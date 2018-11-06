حبس ملاك مركز دروس خصوصية بتهمة النصب على الطلاب وأولياء الأمور بدار السلام

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بحبس ملاك مركز دروس خصوصية، 4 أيام على ذمة التحقيقات،على خلفية اتهامهم بخداع الطلاب وأولياء الأمور ، والإدعاء بأنهم أصحاب مدرسة خاصة، وإيهامهم بقيد أبنائهم فى المدرسة مقابل مبالغ مالية وصلت 3 آلاف جنيه للطالب.

وتقدم أولياء الأمور بشكوى لوزارة التربية والتعليم ، طالبوا فيها بإنقاذ أبنائهم منعملية النصب ،بعدما اكتشافوا عدم تسجيل أبنائهم فى كشوف الإدارة التعليمية ومحاسبة المسئولين عن الواقعة ، مؤكدين أنهم سددوا مبالغ مالية تقدر بـ 3 الاف جنيه عن كل طالب ، وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة دار السلام، من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.