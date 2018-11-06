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حبس مسئول ومتعهد توريد الأغذية بمستشفى صدر دمنهور فى واقعة تسمم الممرضين

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:23 ص
حبس مسئول ومتعهد توريد الأغذية بمستشفى صدر دمنهور فى واقعة تسمم الممرضين حبس - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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قررت نيابة بندر دمنهور برئاسة المستشار على عبد البارى، حبس المتهمين مسئول ومتعهد توريد الأغذية بمستشفى الصدر بدمنهور 4 أيام على ذمة التحقيق، واستعجال تقرير إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة بشأن المضبوطات فى واقعة تسمم الممرضين بسبب الوجبات الفاسدة.

البداية عندما تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم دمنهور، من مستشفى الصدر بإصابة 4 من الممرضين العاملين بها بحالة "تسمم غذائي". 
 
بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من: أحمد .م.خ 32 سنة ، حسنى .ق.ر 35 سنة، على .ق.ع 26 سنة ، وليد .ح.ع 35 سنة وجميعهم ممرضين بالمستشفى بحالة قيء وإسهال وتم تقديم الإسعافات اللازمه لهم فى حينه وحالتهم مستقرة.
 
بسؤال المصابين، قرروا أنه عقب تناولهم جبنة بيضاء من علبة ضمن الوجبات المنصرفة لهم من المستشفى، شعروا بحالة إعياء، واتهموا مسئولى الأغذية ومتعهد التوريد بالتسبب فى إصابتهم.
 
بسؤال مسئول الأغذية بالمستشفى، بسيونى .ح.ا 52 سنة ومقيم سيدى عمر بدائرة القسم، قرر أن متعهد توريد الأغذية بالمستشفى خالد .م.ع 40  سنة ومقيم بمدينة دمنهور وهو المسئول عن ذلك.
 
بفحص الأغذية الخاصة بالعاملين بالمستشفى بمعرفة لجنة من إدارة شرطة التموين ومفتشى الأغذية والصحة تبين وجود عدد 18 علبة جبنة كل منها تزن 80 جراما من ضمنهم العلبة التى تناولها المصابين، وجميعها إنتاج 27/4/2017 صالحة لمدة عام تنتهى فى 26/4/2018 عدا واحدة منهم تنتهى فى 2/4/2018.
 
تم التحفظ على جميع العبوات المشار إليها، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم برئاسة المقدم حسن قاسم من ضبط المتهم المذكور متعهد توريد المواد الغذائية للمستشفى، وبمواجهته اعترف بقيامه بتوريد تلك العبوات للمستشفى ضمن باقى الأغذية المتعاقد عليها بطريق الخطأ.
 
واعترف بسيونى ح ا مسئول الأغذية بالمستشفى، ومتعهد توريد الأغذية بالمستشفى خالد  م ع  ا بتوريد عبوات ضمن باقى الأغذية المتعاقد عليها بالمستشفى عن طريق الخطأ "تم ضبط 18 علبة جبنة كل منها تزن 80 جرام من ضمنهم العلبة التى تناولها المصابين، وجميعها إنتاج 27/4/2017 صالحة لمدة عام تنتهى فى 26/4/2018 عدا واحدة منهم تنتهى فى 2/4/2018 بمعرفة لجنة من إدارة شرطة التموين ومفتشى الأغذية والصحة بعد فحصها.
 
تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة بدمنهور التحقيقات مع المتهمين.
 
 

 


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