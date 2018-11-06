حبس عاطل نصب على الشاب بالمعادى بزعم تسفيرهم للخارج مقابل 10 آلاف جنيه

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة المعادى الجزئية، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من عدد من الشباب يتهمون فيها "ط.م" 50 سنة عاطل، بالنصب عليهم بزعم قدرته على تسفيرهم للعمل إلى الخارج والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت 10 آلاف جنيه من كل شاب، وتسليمهم تأشيرات وتذاكر مزورة وهروبه.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، وعثر بحوزته على 3 جوازات سفر خاصة بالمجني عليهم، 8 تأشيرات سفر خاصة بالمبلغين مزورة وتذاكر طيران منسوب صدورها إلي شركة طيران عربية، مجموعة من عقود العمل خاصة بالمبلغين مزورة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابه التى تباشر التحقيقات.