حبس عاطلين 4 أيام بتهمة سرقة هاتف مهندس تحت تهديد السلاح بمصر القديمة

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة هاتف مهندس تحت تهديد السلاح.

وطلبت النيابة العامه تحريات المباحث حول النشاط الإجرامى للمتهمين فى سرقة هواتف المواطنين وبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه.

تعود تفاصيل القضية أثناء تفقد قوة أمنية من مباحث قسم مصر القديمة الحالة الأمنية بمنطقة الكورنيش، حيث استمعت القوات لاستغاثة أحد الأشخاص، وأكد أن شخصين يستقلا دراجة نارية أدلى بأوصافهما،قاما باستيقافه وسرقه هاتفه المحمول تحت تهديد السلاح الأبيض.

وعلى الفور تم تتبع خط سير هروب المتهمين تم ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول ملك المعتدى عليه، وهما "محمد . ح" 23 سنة، عاطل، وسبق اتهامه فى 4 قضايا، و"محمد.م" 25 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 7 قضايا متنوعة، وبإحضار المجنى عليه تعرف عليهما واتهمهما بالسرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى باشرت التحقيق والتى أمرت بما سبق.