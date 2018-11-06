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حبس المتهمين بسرقة خزينة تضم مشغولات ذهبية من شقة عجوز بالطالبية 4 أيام

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 05:36 م
حبس المتهمين بسرقة خزينة تضم مشغولات ذهبية من شقة عجوز بالطالبية 4 أيام حبس ـ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهمين بسرقة خزينة تحتوى على نصف كيلو مشغولات ذهبية و11 ساعة يد ومبلغ 35 ألف جنيه من شقة عجوز بالطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

تلقى المقدم محمد غراب وكيل فرقة مباحث غرب الجيزة بلاغا يفيد تعرض عجوز تدعى " سعاد. أ " 72 سنة، ربة منزل لسرقة خزينة من شقتها تحتوى على مشغولات ذهبية ومبلغ مالى وعدد من ساعات اليد.

وبانتقال العقيد محمد أمين مفتش المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، تبين وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة، وذكرت مالكتها أنها كانت فى زيارة لابنتها المقيمة بشقة بذات العقار، وفور عودتها اكتشفت السرقة.

من خلال إجراء التحريات والمعاينة وفحص العقار تم العثور على الخزينة أعلى سطح العقار خالية من محتوياتها.

وكشفت التحريات أن ميكانيكى يقيم بشقة بالعقار وزوجته وشقيقه وراء ارتكاب الواقعة، حيث استعان المتهم بزوجته للاستيلاء على مفاتيح الشقة لسرقة الخزينة لمروره بضائقة مالية.

وتمكن رجال المباحث بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، من ضبط المتهمين، وضبط بحوزتهم نصف كيلو من المشغولات الذهبية و11 ساعة يد ومبلغ 35 ألف جنيه.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.


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