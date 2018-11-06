جنايات شبرا الخيمة تقضى بالسجن المؤبد لعامل و10 سنوات لربة منزل لقتلهما الزوج

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة عامل وربة منزل بالمؤبد 25 عاما للأول و10 سنوات للثانية لقيامهما بقتل زوج الثانية بسبب تهديد المجنى عليه للمتهمة الثانية بتطليقها لحملها فى "أنثى" فقررت التخلص منه خوفا من الطلاق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات رئيس المحكمه وعضوية المستشارين إشرف جمال الدين ومحمد فريد عبد العزيز وأحمد عبد الله وأمانة سر عماد حلمى ومحمد عصام شتا.

ترجع أوراق القضية عندما تلقى المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز القناطر بلاغاً من أهالى قرية الخرقانية باقتحام مجهولين شقة "مجدى. م" 54 سنة مأذون القرية وتهشيم رأسه بآلة حديدية.

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن وأمر بتشكيل فريق بحث قادة اللواء علاء فاروق مدير المباحث وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليه تزوج أكثر من مرة وأنجب 6 بنات وولدين ومؤخرا تزوج من المتهمة وعندما حملت منه علم أن ما فى بطنها بنت فظل يضربها وقرر تطليقها عقب ولادتها، فاتفقت الزوجة مع عامل على قتله بعد إجباره على توقيع إيصال أمانة لها بـ50 ألف جنيه واتفق العامل مع الزوجة على 10 آلاف جنيه مقابل تنفيذ المهمة وتوجه إلى شقة المجنى عليه واقتحمها ممسكا قطعة حديدية بيده وطلب منه توقيع إيصال الأمانة على بياض وعندما رفض انهال على رأسه بالقطعة الحديدية حتى هشمها.

ألقى القبض على المتهمين وهما احمد.ر30 سنة عامل واشجان. م 35 سنة وتولت النيابة فأمرت بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة فقضت المحكمه بحكمها السابق.