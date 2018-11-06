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جامعة المنصورة تحتفل بـ "اليوم العالمى للكفيف "

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 06:55 م
جامعة المنصورة تحتفل بـ "اليوم العالمى للكفيف " جانب محفل جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب
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نظمت إدارة المشروعات البيئية بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة اليوم الثلاثاء ، احتفالا بيوم الكفيف العالمى ، بنادى النيل بجامعة المنصورة ،   تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط ،  القائم بأعمال رئيس الجامعة ،  وإشراف الدكتور محمود المليجى ،   نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

 حض  الإحتفال كل من  الدكتور  محمد عبد الفتاح زهر  ، مدير نادى النيل بالجامعة ، و أمناء الجامعة المساعدين ،  إيهاب الشربينى مدير عام إدارة المشروعات البيئية بالجامعة 41  طالب من المرحلتين الإبتدائية والإعدادية بمدرسة النور للمكفوفين بالمنصورة و11 مشرفا بهذه المدرسة ، وأكد  إيهاب الشربينى ،  مدير عام إدارة المشروعات البيئية بجامعة المنصورة إلى ريادة الجامعة بين مختلف الجامعات المصرية فى الاحتفال بيوم الكفيف العالمى، حيث تحتفل به جامعة المنصورة للعام الخامس على التوالى مما يعكس قيام الجامعة بمسئوليتها الاجتماعية تجاه أبناء الدقهلية وخاصة المكفوفين من خلال الاحتفال بيوم الكفيف العالمى كل عام باستضافة عدد من الطلاب المكفوفين وتنظيم فقرات ترفيهية لهم وباستضافة عدد من المتخصصين فى مجال رعاية المكفوفين للتعرف على أحدث ما توصل إليه العالم فى مجال الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

 

 
 

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