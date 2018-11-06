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تنفيذ 108 آلاف و199حكما قضائيا وتحصيل 5 ملايين جنيه خلال شهر بالغربية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:49 م
تنفيذ 108 آلاف و199حكما قضائيا وتحصيل 5 ملايين جنيه خلال شهر بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملات أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، خلال شهر أكتوبر الماضى، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

 

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن تنفيذ 108ألف و199حكما قضائيا، منهم 136حكم فى جنايه، منهم حكمين إعدام فى قضيتى قتل، و4804 أحكام مستأنف، 70 ألفا و419 حكم غرامة، و1633 حكم فى مخالفة، 31ألفا و207 أحكام جزئية، وتحصيل 4 ملايين و979 ألف و990 جنيها، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

كما شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 2100 لتر مياه مقطرة غير صالحه للاستهلاك، وملح طعام غير صالح للاستخدام.

 

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط "أحمد ع ح" 32 سنة صاحب مصنع مياه بدون ترخيص، بمنطقة العجيزى أول طنطا وبحوزته 2100 لتر مياه غير صالحه للاستهلاك، فى المحضر 1769 جنح أمن دولة طوارئ قسم أول طنطا، وضبط "رزق ا م" 45سنة صاحب مطحن ملح طعام بدون ترخيص، ببندر زفتى وبحوزته طن ملح غير صالح للاستهلاك، فى المحضر 10598 جنح قسم زفتى.

 

كما تم ضبط "محمد ا ر" 28سنة صاحب محل مقررات تموينيه بقرية سندسيس مركز المحله، وبحوزته 236 كجم سلع تموينيه فى المحضر 62367 جنح مركز المحله، وضبط "عبدالرحمن م م" 32 سنة صاحب مدشة أعلاف بدون ترخيص ببندر زفتى وبحوزته 500 كجم أعلاف حيوانيه غير صالحه للاستخدام فى المحضر 10599 جنح قسم زفتى، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النابة التحقيق.


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