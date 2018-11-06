تنفيذ 1065 حكما وضبط 102 هارب من أحكام فى حملة أمنية بالإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 1065 حكما متنوعا منها 645 حكما جزئيا و63 حكم مستأنف و303 حكم غرامات، 53 حكم مخالفات وهارب من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10450 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 102 متهم هارب محكوم عليه. تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.