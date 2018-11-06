"تموين الأقصر" تناشد الأهالى سرعة تحديث بيانات البطاقة التموينية فى آخر موعد غدًا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن غداً الأربعاء، هو آخر موعد لتحديث بيانات البطاقة التموينية، وكذلك إضافة المواليد الجدد.

ومن جانبها، طالبت مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بضرورة سرعة تصحيح أخطاء البطاقات التموينية وتحديث البيانات الخاصة بها من خلال موقع إدارة دعم مصر، ولن يكون متاحا بحلول هذا التاريخ تعديل البيانات وتصحيح أخطاء البطاقات التموينية.

كما أكد وكيل وزارة التموين ، أن موقع دعم مصر متاح الدخول عليه، ويعمل بانتظام، وذلك لإجراء عملية تصحيح بيانات البطاقات التموينية التي بها أخطاء وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك، مضيفاً أنه في حال إلغاء أي بطاقة بعد الموعد المحدد لتصحيح البيانات، سيقوم صاحب البطاقة بالتقدم بطلب لإصدار بطاقة تموينية جديدة، وفقا لإجراءات وضوابط وقواعد إصدار البطاقات التموينية الجديدة.

وأوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه والفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، مؤكداً أنه فور الانتهاء من عمليات التنقية سيتم إضافة المستحقين الجدد.