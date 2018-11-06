تعرف على حركة ترقية 44 عضو هيئة تدريس ومعاونة بجامعة بنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

وافق مجلس جامعة بنى سويف فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، على ترقية 44 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .

وأشارت الجامعة فى بيان لها اليوم، إلى تقديم الدكتور منصور حسن التهنئة لمن شملتهم الترقيات ، متمنيا لهم دوام التقدم والتفوق وزيادة الأبحاث العلمية بما يسهم فى رفع تصنيف الجامعة محليا ودوليا.

وشملت الترقيات: التعيين فى وظيفة أستاذ

دكتور خالد محمد حسنى إبراهيم

وظيفة أستاذ مساعد

الدكتور خالد صفوت ناجى عبد القادر بهنساوي

الدكتور خالد مكرم فوزى عبد النبي

الدكتور محمد محمود سامى عبد العزيز

الدكتور معتز على حسن سليمان

الدكتور احمد مصطفى يس الشعراوى

الدكتور محمد شعبان محمود محمد

الدكتور محمد أحمد محمد هويدى

الدكتور دينا أحمد خيرى عبد الرحمن

الدكتور أيمن محمد فتوح غنيم

الدكتور كريم أحمد إبراهيم عبد السلام

الدكتور حمدى عبد السميع محمود محمد

التعيين فى وظيفة مدرس

عاطف فرج الله هاشم فرج الله

الطبيب هانى سيد أحمد عرفات

أحمد شحاته عبد الفضيل عبيد

على محمد عبد الفتاح بلتاجي

أحمد مختار أحمد عبد الصالحين

محمد فضل الله محمد فرج

محمد حسنى أحمد قاسم

مهيرة عماد فتحى محمد السباعي

ياسمين محمد ابراهيم السيد

محمود سيد محمد بيومي

منة الله كمال موسى دياب

أسماء مجدى كامل محمد

الصيدلانية مها عبد الفتاح حامد

وظيفة مدرس مساعد

شيماء محمد عصام محمد أحمد

آية جمال يوسف زكى علي

دينا هشام أحمد محمود عبد العال

محمود شعبان سيد عبد الوهاب

الطبيبة أسماء مجدى عبد الرءوف عبدالعليم

الطبيبة سارة أحمد محمد مرسي

الطبيبة روفيدة محمد عيد حسن

محمد جمال عبد الحميد سعد

شيماء رجب سيد صميدة

سعيد شعبان محمد حسانين

ربيع ضاحى عبد الله محمد

وليد فتح الله سعد

الطبيب جرجس فهيم نجيب فهيم

أحمد محمود أحمد الخزامى المشد

أحمد محمد سيد توني

هاجر كمال مسعود محمد

شيماء محمود أحمد مصطفى

سماح محمود محمد عبد الباقي

أحمد فرغلى توفيق عبد القادر