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"تشريع مجلس الدولة" يتسلم عدد من القوانين الهامة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 04:00 ص
"تشريع مجلس الدولة" يتسلم عدد من القوانين الهامة.. تعرف عليها مجلس الدوله
كتب أحمد عبد الهادى
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تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة السيد المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ،عدد من القوانين الهامة لمراجعتها وإرسالها لمجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حيالها.
 
 
ويعرض اليوم السابع عدد من القوانين التى تسلمها قسم التشريع استعداداً لمراجعتها والانتهاء منها .
 
 
القوانين الي تسلمها قسم التشريع بمجلس الدولة :-
 
 
-مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
 
-قانون تعديل بعض أحكام الجنسية المصرية.
 
-مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
 
-مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإجراءات نظر والبت في تظلمات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لقانون نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

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