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الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:42 م
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تحرير 1997 مخالفة مرورية وضبط 1869متهمًا هاربًا من أحكام فى حملة بالبحيرة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:11 ص
تحرير 1997 مخالفة مرورية وضبط 1869متهمًا هاربًا من أحكام فى حملة بالبحيرة حملة مرورية - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة ، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة، أسفرت الحملة عن ضبط 1869متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.
 
كما تم تحرير 1997 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 4244 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.
 
 

 


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