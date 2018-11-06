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تجديد حبس رئيس وحدة بيع جملة بباب الشعرية لاستيلائه على 8 ملايين من الدعم

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:57 م
تجديد حبس رئيس وحدة بيع جملة بباب الشعرية لاستيلائه على 8 ملايين من الدعم سلع غذائية
كتب أحمد إسماعيل
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس رئيس وحدة بيع نصف جملة بإحدى الشركات، التابعة لوزارة التموين  بباب الشعرية 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاستيلائه على 8 ملايين جنيه من الدعم.

فيما قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، برئاسة المستشار هيثم جمال، وإشراف المستشار أيمن بدوي المحامى العام لنيابات وسط القاهرة، تشكيل لجنة من وزارة التموين لفحص السلع فى واقعة استيلاء رئيس وحدة بيع فرع نصف جملة بإحدى الشركات، على مقررات الدعم المسلمة إليه بالفرع وطرحها فى السوق السوداء محققًا أرباحًا غير مشروعة.

وأمرت النيابة العامه فى وقت سابق بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت له عدد من التهم منها الاستيلاء على مقرارت الدعم، والتربح.

وكانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة من ضبط المدعو "وائل ج. ع" مواليد 1987 –  رئيس وحدة بيع فرع نصف جملة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم باب الشعرية لاستيلائه على مقررات الدعم المسلمة إليه بالفرع وطرحها فى السوق السوداء.

تم حصر إجمالى الأموال التى استولى عليها والتى قدرت بمبلغ (8 ملايين و318 ألف جنيه) وقام بسداد مبلغ 500 ألف جنيه منها لحساب الشركة،وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بالعرض على النيابة العامه أمرت بما سبق.


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