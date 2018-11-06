تأجيل محاكمة 4 متهمين خطفوا راقصة واغتصبوها تحت تهديد السلاح لـ 6 فبراير

كتب أحمد الجعفرى

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد على يونس، تأجيل جلسات محاكمة 4 متهمين متورطين فى خطف واغتصاب راقصة بالجيزة، لجلسة 6 فبراير المقبل.

صدر القرار بعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز صالح وعمرو أحمد شلبي.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة، بعدما وجهت لهم اتهامات خطف واغتصاب المجنى عليها "أسماء.س"، وإكتمال أدلة الثبوت فى القضية، ومن بينها تحريات الأجهزة الأمنية، وتقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليها.

واسندت النيابة للمتهم "محمود.م" 25 سنة، و"أحمد.م" 24 سنة عامل، و"فهد.م" 20 سنة، عامل و"حسام.ش" (هارب)، تهم خطف واغتصاب المجنى عليها تحت تهديد السلاح، وأحالتهم إلى دائرة محكمة جنايات الجيزة.