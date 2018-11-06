video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 4 متهمين خطفوا راقصة واغتصبوها تحت تهديد السلاح لـ 6 فبراير

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:37 م
تأجيل محاكمة 4 متهمين خطفوا راقصة واغتصبوها تحت تهديد السلاح لـ 6 فبراير محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد على يونس، تأجيل جلسات محاكمة 4 متهمين متورطين فى خطف واغتصاب راقصة بالجيزة، لجلسة 6 فبراير المقبل.

صدر القرار بعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز صالح وعمرو أحمد شلبي.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة، بعدما وجهت لهم اتهامات خطف واغتصاب المجنى عليها "أسماء.س"، وإكتمال أدلة الثبوت فى القضية، ومن بينها تحريات الأجهزة الأمنية، وتقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليها.

 

واسندت النيابة للمتهم "محمود.م" 25 سنة، و"أحمد.م" 24 سنة عامل، و"فهد.م" 20 سنة، عامل و"حسام.ش" (هارب)، تهم خطف واغتصاب المجنى عليها تحت تهديد السلاح، وأحالتهم إلى دائرة محكمة جنايات الجيزة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تحقق فى اغتصاب "مسن" لطفل بالسلام

اخبار الحوادث

حوادث

قتل

اغتصاب

راقصة

اغتصاب راقصة




لا تفوتك
السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة