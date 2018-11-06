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تأجيل محاكمة نجل المرسى أبو العباس المتهم بقتل زوجته وطفلتيه لـ8 يناير

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:19 م
تأجيل محاكمة نجل المرسى أبو العباس المتهم بقتل زوجته وطفلتيه لـ8 يناير محكمة -أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قررت  محكمة جنايات القاهرة تأجيل ثانى جلسات محاكمة نجل الفنان المرسى أبو العباس المتهم يقتل زوجته وطفلتيه لجلسة 8 يناير لحضور محاميه. وصل المتهم تحت حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام.

أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب المتهم الجريمة، حيث تم اصطحابه إلى مسرح الواقعة، وأعاد تمثيل الجريمة، وتبين من خلالها قيامه بمغافلة زوجته أثناء تواجدها بغرفة نومهما، وخنقها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، بعدها توجه لغرفة الطفلتين، وقام بخنق الطفلة الكبرى جنة الله، فهرولت الطفلة الصغيرة والتى خنقها بسلك التليفون بعدما أجهز على شقيقتها الكبرى.

وكشفت التحقيقات أن بلاغا ورد لقسم بولاق الدكرور من صلاح نجل الفنان المرسى أبو العباس، زوج المجنى عليها ووالد الفتاتين يفيد بعثوره على جثثهم عقب عودته للمنزل بعد مشاهدته لمباراة مصر وروسيا، وذلك بعد اتصاله بزوجته عدة مرات دون ردا منها، وكذلك فقده لبعض المتعلقات من الشقة، ومبلغ مالى 340 ألف جنيه قيمة شقة ورثها عن والده وباعها قبل الحادث بـ10 أيام.

وأضافت التحقيقات، أن الضحايا هم زوجة نجل المرسى وتدعى "هبة" وابنتيها الكبرى جنة الله، 14 سنة وطالبة بالمرحلة الإعدادية، والصغرى "حبيبة"، 11 سنة، فى المرحلة الابتدائية، فارقا الحياة نتيجة تعرضهم للخنق على يد والدهما.

وبمواجهة المتهم أقر فى التحقيقات بارتكابه الجريمة، معللا بأنه تعرض لضائقة مالية طاحنة خسر خلالها أمواله، وخشى على بناته من ضيق العيش.

 


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